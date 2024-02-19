تسرب مياه مزمن يؤدي لحوادث بالطائف

اعتذرت جهتان حكوميتان عن التعامل مع تسريب للمياه في شارع الحدائق بالطائف، رغم ما سبَّبه من حوادث مرورية مختلفة.

وردَّت (بلدية شرق الطائف – شركة المياه الوطنية) على المبلغين بعدم الاختصاص، بالرغم من عدم وجود جهة أُخْرى من الممكن أنْ تقوم بهذا العمل.

وتشير الوقائع إلى أنَّ تسرب المياه مستمر منذ فترة ليست بالقصيرة، وتسبب في حوادث مختلفة كان آخرها يوم الأحد الماضي لشاب سعودي نتيجة انزلاق السيارة؛ ممَّا أدَّى إلى إصابته بكسور ورضوض وأدخل إلى مستشفى الملك فيصل لتلقي العلاج اللازم، فيما تعرضت السيارة إلى تلفيات جسيمة.

وقال شقيق المصاب: قمت بإبلاغ الأمانة وشركة المياه عن الوضع الحالي بدون أي تفاعل واعتذرت كلتا الجهتين عن الأمر بحجة أنَّه خارج الاختصاص.

وأشارت شركة المياه إلى إغلاق البلاغ بعدما اتَّضح من خلال الكشف الميداني أنَّ التسرُّب ليس من اختصاص الشركة.وأكدت بلدية شرق الطائف أنَّ البلاغ قيد المعالجة من قبل إدارة الخدمات البلدية، ثم عادت وقدمت الشكر على الثقة، واعتذرت عن إغلاق البلاغ لعدم الاختصاص.

صحيفة المدينة