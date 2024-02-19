«جلب الحبيب وإرجاع المطلقة».. ضابط يٌسقط «دجالًا»

«فك العمل السفلي، وجلب الحبب وإرجاع المطلقة بالأعمال السفلية».. هكذا روج شخصًا كنيته «أبوعبدالله» على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وتتبعت أجهزة الأمن في الجيزة حسابه حتى تمكنت من ضبطه بعدما تبين من التحريات أنه يمارس أعمال الدجل والشعوذة.

سقوط دجال الجيزة

البداية، كانت بورود بلاغ من المواطنين ضد مالك إحدى الصفحات عبر «الفيسبوك»، إذ يوهمهم بقدرته على جلب الحبيب وعودة المطلقات مقابل حصوله على مبلغ 3 آلاف جنيه في الجلسة الواحدة.

كمين ضابط

عقب تأكد التحريات من الاتهام المنسوب لمدير الصحفة المٌشار إليها شهرته «أبوعبدالله»، استصدرت الشرطة إذنًا من النيابة العامة للقبض عليه، حيث طلب ضابط شرطة- لم يكشف عن هويته- من «الدجال» الحضور إليه في شارع البحر الأعظم، وضبط بحوزته أوراقًا وصورًا وفيديوهات على تليفوناته المحمولة تثبت ترويجه للعلاج بالروحانيات، وقدرته على فك العمل السفلي فضلًا عن أقلامًا «فلوماستر» باللونين الأحمر والأسود فضلاً عن أعواد بخور.

ألقي القبض على المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصري اليوم