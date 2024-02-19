عندما تكون الكلمة للشياطين

الأيام الأخيرة وما يتخللها من أحداث، ترسم ملامح تحديات ومشكلات وأزمات شتى، تزيد من حجم التوترات والصراعات فى العالم، وتخلق أجواء مسمومة هادمة لجسور الثقة، ليس بين الدول الكبرى فحسب، وإنما بين دول العالم الأول والعالم الثالث أيضا. من بين تلك التحديات حروب معلنة وخفية بين الشرق والغرب، بين الصين وروسيا والدول التابعة لهما من جانب، والولايات المتحدة والغرب والدول التابعة لهما من جانب آخر.

تلك الحروب التى نراها دائمة فى الشرق الأوسط، سواء فى: «ليبيا أو سوريا أو السودان أو العراق أو لبنان أو اليمن أو غزة»، أو نراها على المستوى الأكبر والأشمل كما هو حاصل بين روسيا وأوكرانيا وأحيانا بين أرمينيا وأذربيجان وبين إيران وباكستان وبين الولايات المتحدة وفنزويلا، حول إقليم «غيانا» العائم على بحر من احتياطى النفط بلغ أكثر من «11» مليار برميل، يتنافس فى الاستحواذ عليه من اعتادوا الهيمنة بحكم الزمن، ومن سعوا لكسر تلك الهيمنة بحكم الدوران المنطقى لعجلة التاريخ وتسلسل الأحداث.

مثل هذه الحروب المعلنة الخفية هى التى حولت الأرض من مكان يصلح لحياة الإنسان وحماية وجوده وبقائه إلى جهنم يستثمرها الشياطين فى حرق بنى البشر واغتيال استقرارهم؛ من أجل الحصول على مكاسب وقتية ومحدودة، شياطين افتعلوا الأزمات الاقتصادية الطاحنة وعززوا احتكار السلع وتلاعبوا بأسعار الفائدة وزودوا التضخم واغتالوا العملات الوطنية لصالح الاتجار فى العملات الأجنبية؛ بتحويلها من أداة لتعويض النقص فى مدخلات الإنتاج إلى سلعة تُباع وتُشترى وتُحَجَّم وتُمنَع وتُمنَح.

شياطين أشعلوا الخلافات والفتن والصراعات بين الدول والشركات والهيئات واللوبيات وجماعات المصالح، ليتاجروا بالسلاح ويسرقوا الأقوات وينشروا الخوف ويروجوا الشائعات ويقتلوا الطموحات ويهدموا كل صاحب موقف أو رأى، وأى معترض على هيمنة الرأسمالية المستبدة.

فى الحقيقة أن الحقيقة لم تعد حقيقة والحياة ليست هى الحياة، فالحابل قد اختلط بالنابل، والظلمة أصبحت مقرونة بالصبح الأبيض، والقوىّ ليس من يمتلك القوة فحسب وإنما من يسىء استعمالها ويزيف جوهرها، فالولايات المتحدة أقوى دول العالم على الإطلاق، ارتضت التضحية بسمعتها خدمة لبقاء إسرائيل أقوى من كل بلدان الشرق الأوسط، وذلك عندما صمتت على جرائمها فى قطاع غزة.

وغضت الطرف عن قتل الصهاينة للأطفال والنساء والعجائز وحرق أشجار الزيتون وهدم المساكن فوق رأس من بداخلها، وفرض الجوع والعطش والحرمان من الدواء والكساء والتعليم والطاقة.

وكذلك الصين تسعى إلى أن تفتح أسواقا لها فى إفريقيا وأمريكا اللاتينية من أجل أن تحتكر موارد تلك الدول، ومثلما تنعش اقتصادها تبنى ترسانتها العسكرية والنووية الضخمة فوق وتحت الأرض. أما روسيا فتحمى نفسها من الغرب باحتلالها أوكرانيا، وكوريا الشمالية تهدد الجنوبية بزيادة إنتاج أسلحة الردع، وإيران وروسيا والصين وتركيا وكوريا الشمالية تشكل حائط الصد أمام أطماع الأمريكيين والغرب.

الخلاصة أن العالم يحترق بفعل فاعلين، وإمكانيات الأرض الهائلة تحترق بفعل فاعلين، وأقوات الناس وأرزاقهم تحترق بفعل فاعلين، والسلام المأمول وهمٌ يتوق إليه السُذج وقليلو الحيلة، ومجاله الوحيد فى تصريحات باعة الوهم أمام وسائل الإعلام ومحترفى الترويج للأكاذيب فى مواقع التواصل الاجتماعى.

إن الهوة تتسع بين الفرقاء والحواجز تزيد وترتفع والمخاوف ترتعد لها الأبدان، والمجهول حاضر فى كل شىء والمعلوم تائه فى اللا شىء والعالم يسير إلى الخلف ولو امتلك أحدث التكنولوجيات، ويتمزق لخلايا رغم كونه قرية صغيرة بحكم طغيان العولمة وتطور وسائل الاتصال.

يا سادة، إن العالم الذى عرفناه بات غير العالم الذى نعرفه، والأحلام والآمال التى تطلعنا إليها غير تلك الكوابيس التى اعتدنا التعايش معها، وعندما تكون الكلمة للشياطين، فلنقرأ الفاتحة على المعانى النبيلة.

طارق عباس – المصري اليوم

