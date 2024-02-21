مصرع مغربيين في انهيار مبنى بإيطاليا

لقي مغربيان مصرعهما في حادث مأساوي شهدته مدينة فلورنسا التابعة لإقليم توسكانا بإيطاليا، حيث انهار مبنى “سوبر ماركيت”.

وحسب ما أوردته وسائل إعلام إيطالية فقد بلغ عدد الضحايا، إلى حدود اللحظة، 5 أشخاص، ضمنهم المغربيان “م.ف” و”ت.ح”، فيما نقل 3 جرحى صوب المستشفى لتلقي العلاج.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جميع الضحايا ينحدرون من دول مغاربية، وكانوا يشتغلون قيد حياتهم في ورش بناء “السوبر ماركيت” الذي شهد حادث الانهيار.

وأوردت الصحافة الإيطالية أن انقلاب عارضة خرسانية مسلحة فوق المبنى أدى إلى انهياره، مبرزة أن حوالي 50 عاملا كانوا يتواجدون في موقع البناء أثناء وقوع حادث الانهيار.

وأعلنت السلطات المحلية أن فرق الإنقاذ تبذل الجهود للبحث عن مفقودين آخرين في المكان، معربة عن خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.

هسبريس المغربية