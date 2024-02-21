قالت صحيفة ليبراسيون الفرنسية إن الاحتلال الإسرائيلي سيشن هجومه البري على مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، في بداية شهر رمضان المبارك في حال عدم التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى.
وقال الوزير الإسرائيلي بيني جانتس إنه بدون إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين لدي حماس، سيجتاح الجيش الإسرائيلي المدينة التي نزح إليها حوالي 1.4 مليون فلسطيني في بداية شهر رمضان، أي حوالي 10 أو 11 مارس.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس أكدت مرارًا علي “معارضتها الصارمة” للهجوم البري علي رفح.
ومع تلاشي الآمال في التوصل إلى هدنة، يشعر جزء من المجتمع الدولي بالقلق إزاء التداعيات التي قد تخلفها الغازات والأعمال العدوانية من جانب الاحتلال على السكان المدنيين الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر في كثير من الأحيان في رفح. ويتجمع نحو 1.4 مليون فلسطيني في المدينة في ظروف كارثية.
وقالت باريس الأحد الماضي في بيان صحفي إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي أعربا عن “معارضتهما الحازمة” للهجوم وكذلك “لأي تهجير قسري للسكان” باتجاه مصر.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر أول يوم رمضان.. صحيفة فرنسية تكشف موعد اجتياح الاحتلال لمدينة رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.