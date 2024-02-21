شاهد منة عرفة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

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شاركت الفنانة منة عرفة متابعيها صورا جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الأستوري.
وظهرت منة عرفة في الصور بإطلالة مميزة ، نالت إعجاب متابعيها.
وكانت قد تحدثت الفنانة منة عرفة، عن صورها المنتشرة بالمايوه على أحد الشواطئ، مشيرة إلى أن المايوه يعد من الملابس الطبيعية على الشواطئ.
وأضافت الفنانة منة عرفة، في حوار عبر قناة النهار، أن من الطبيعي أن أظهر على البحر مرتدية مايوه وملابس البحر العادية، متابعة أنها لا تريد التريند، ولا تذهب وراء السوشيال ميديا والإعلام.
صدى البلد
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