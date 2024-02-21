البرهان في معسكر حركة العدل والمساواة لقتال الدعم السريع

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بالروح القتالية العالية والإستعداد التام لقوات حركة العدل والمساواة بمركز التدريب القتالي باللواء 41 مشاة بكسلا .

وترحم سيادته على أرواح الشهداء من المواطنين الأبرياء و شهداء معركة الكرامة من القوات المسلحة و الأجهزة النظامية الذين قتلتهم مليشيا آل دقلو الإرها_بية المتمردة.

وترحم سيادته على روح الشهيد القائد خميس أبكر الذي قامت بتصفيته مليشيات آل دقلو.

وعبر سيادته عن فخرهم وإعتزازهم بإلانتماء لهذا الشعب وأرتداء زي القوات المسلحة حماية لارضه وعرضه.

وحيا سيادته الشعب السوداني الذي أرتدى الزي العسكري وقوفاً ودعماً وإسناداً وقتالاً مع القوات المسلحة في خندق واحد.

وأكد رئيس مجلس السيادة القائد العام أن معركة الكرامة هي معركة ضد الخونه والمتمردين من مليشيا آل دقلو المتمردة ومن عاونهم .

وثمن سيادته دور الحركات الموقعة على سلام جوبا وقيادات الحركات دكتور جبريل إبراهيم، ومني أركو مناوي، ومالك عقار ومصطفى تنبور، كما حيا سيادته القائد عبدالله جنا والقائد عبدالله يحيى لوقوفهم ومساندتهم للشعب السوداني وقواته المسلحة.

وأثني سيادته على مقاتلي الحركات الموقعة على إتفاق جوبا لوطنيتهم الكبيرة وتدافعهم بإعداد كببرة للزود عن حياض هذا الوطن مؤكداً أن ⁠موعد الشعب السوداني مع النصر بات قربباً وأن المتمردين إلى زوال بإذن الله.

وشدد سيادته على أننا في القوات المسلحة لسنا دعاة حرب ولكن سندافع عن المواطنين ضد كل معتدي لافتاً إلى أن المتمردين دمروا البنية التحتية للدولة .

مشيراً إلى أن هذه الحرب لن تنتهي إلا بعد دحر هذا التمرد وخروج هؤلاء الخونة من ديار ومدن المواطنين وإرجاع الحقوق لأهلها .

وعبر سيادته عن تضامنه مع مواطني ولاية الجزيرة والجنينة ونيالا وزالنجي والخرطوم وكل مدن السودان التي هاجمتها هذه المليشيا المجرمة .

إعلام القوات المسلحة السودانية