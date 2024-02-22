خيانة جماعية!

موضوع الأمانة والخيانة والإخلاص والغدر والأخلاقيات بكل أقســامها يرتبط ارتباطا وثيقا بوجود الإنسان ونفسه وطباعه، ولا ينفصل أبدا عنه، وتجمع عليه كل الثقافـــات عــبر التاريخ.

الإنسان أينما وجد تلازمه تحديات وحاجات، وظروف ونزعات، ويحتاج حاجة ماسة إلى تهذيب، ورقابة وتأديب، ومراجعة وتطوير.

أحيانا يجتهد هو بنفسه ويعمل لنفسه، وأحيانا يردعه القانون فقط.

والأفعال التي تكون في الخفاء تجعل البعض يستهين أو يتملص من المسؤولية والمحاسبة. لذا يبقى الضمير هو العنصر الأهم.

إلا أن التبرير للخلق الرديء يعد انحرافا صريحا! فيا لمقتي لذاك الموقف الذي يعلل فيه صاحب الخطأ خطأه.. على أنه منتشر! ثم تجده يغير المسميات لتخفيف قبح عمله، ويذكر أسبابا غير دقيقة.

الخيانة عكس الأمانة، فهي تشمل كل ما يقوم به الفرد من فعل أو قول ينافي الصواب والحق والأخلاق الكريمة. ويبدأ بخيانة النفس!أتذكر موقفا قصيرا أيام الدراسة في أحد الاختبارات النهائية حين قالت لي إحدى الزميلات: اجلسي بجانبي حتى تغششيني. فقلت: انا لا أغشش. فأحبطها ردي المباشر إلا أنها كابرت وقالت: ومن لا يغش؟! الجميع يغش! فرددت بجزم: انا لا أغش. وجلست على بعد مقعد أو مقعدين.

هذا السلوك المرضي للذي يفعل الخطأ ويصر عليه ويبرره بأن جميع الناس يفعلونه! سلوك يستوجب على أصحابه مراجعة أنفسهم وبسرعة، كالذي يقول ان كل الرجال لديهم انحرافات أخلاقية! كل النساء ناكرات للجميل! إنهم بذلك ينفون العفة والاستقامة عن البشر! وكأنه لا وجود للصلاح ولا جهاد للنفس، لا وفاء ولا ثناء، لا أمان ولا عشرة طيبة!

هذا نقيض الواقع، فكل إنسان سوي يعلم يقينا أن الخير موجود، والأخلاق زينة، و«لو خليت خربت».

إن ممارسة السلوكيات المنحلة بترديد أنها أمر شائع وذائع ما هي إلا حيلة نفسية دنيئة للانغماس فيها.من أجمل الحكم التي رسخت في ذهني: ليست قدراتنا هي ما يحدد حقيقتنا، إنما هي اختياراتنا.

الجميع قادر على الخيانة، لكن ليس الجميع خونة.

سارة صالح الراشد – الأنباء الكويتية

