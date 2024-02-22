تجديد حبس شخصين بتهمة سرقة شقة في البساتين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاملين ١٥ يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة عملات أجنبية من شخص يعملان لديه.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ ورد لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات “أجنبية” من داخل خزينة تخصه حال عودته من السفر، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين “يعملان طرف المُبلغ” – لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بأنه نظرًا لطبيعة عملهما طرف المجنى عليه وعلمهما باحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه اختمرت فى ذهنهما فكرة الاستيلاء عليها وفى سبيل ذلك حضرا لمسكن المجنى عليه عقب سفره وأسرته، وتمكنا من دخول الشقة باستخدام “مفتاح مصطنع” كان بحوزة أحدهما، وأنهما تمكنا من فتح الخزينة واستوليا على مبالغ مالية عملات “أجنبية” من داخلها تقاسماها فيما بينهما.

حدد قانون العقوبات المصري، عدة عقوبات للمتهم بارتكاب جريمة سرقة، حسب الظرف والحالة التي تقع فيها الجريمة، ومن بينها عقوبة الحبس التي لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد عن سبع سنوات، وهي العقوبة التي نصت عليها المادة 316 مكرر ثالثًا، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات.

بوابة فيتو