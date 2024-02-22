مضاعفات زيادة الدهون الثلاثية بالجسم وطرق خفضها بالمنزل

لا يسبب ارتفاع الدهون الثلاثية عادةً أي أعراض ويمكن للطبيب تقديم المشورة بشأن عدد المرات التي يوصي فيها بإجراء اختبار الدهون للتحقق من مستويات الدهون الثلاثية، ويمكن أن يشير ارتفاع نسبة الدهون الثلاثية إلى مشاكل كامنة، كما أنه عامل خطر للعديد من الحالات الصحية.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من عوامل خطر أخرى، تكون الاختبارات المنتظمة لمستويات الدهون الثلاثية مهمة حتى يتمكن الأطباء من تحديد وقت ارتفاعها والتحقق من المشكلات ذات الصلة، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول.

غالبًا ما تشكل التغييرات الغذائية وزيادة النشاط البدني الخط الأول من العلاج لخفض مستويات الدهون الثلاثية، وفي بعض الحالات قد يوصي الأطباء أيضًا بأدوية لتسريع هذا التأثير.

على الرغم من أن الجسم يصنع الدهون الثلاثية بشكل طبيعي، فإن بعضها قد يأتي من الطعام الذي يتناوله الشخص، بعد أن يأكل الشخص وجبة يأخذ جسمه السعرات الحرارية الزائدة التي لا يحتاجها على الفور ويحولها إلى الدهون الثلاثية، ويؤدي هذا إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية بشكل مؤقت بعد تناول الوجبة.

يمكن للجسم تخزينها على شكل دهون ليحرقها لاحقًا عندما يحتاج إلى الطاقة بين الوجبات.

تناول الكثير من السعرات الحرارية بانتظام قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وإذا لم يتمكن الجسم من حرق هذه السعرات الحرارية وتخزينها على شكل دهون، فقد يكون لدى الشخص مستويات أعلى من الدهون الثلاثية بشكل عام.

يؤدي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية باستمرار إلى زيادة خطر الإصابة ببعض الحالات الصحية، بما في ذلك تصلب الشرايين.

في هذه الحالة، تختلط الدهون الثلاثية مع مواد أخرى في الدم مثل الكوليسترول وتلتصق بجدران الشرايين مما يؤدي إلى تضيقها، يعد تصلب الشرايين عامل خطر للإصابة بأمراض القلب وأحداث القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

قد يؤدي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية أيضًا إلى زيادة خطر حدوث مشكلات أخرى في الأعضاء، مثل تراكم الدهون في الكبد أو البنكرياس، ويؤدي تراكم الدهون إلى التهاب وخلل وظيفي في هذه المناطق إذا لم يطلب الشخص العلاج.

المستويات العالية جدًّا من الدهون الثلاثية قد تسبب التهاب البنكرياس.

ارتفاع الدهون الثلاثية في حد ذاته لا يسبب أي أعراض بشكل عام، والطريقة الوحيدة المؤكدة لتحديد المشكلة وطلب العلاج هي اختبار مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة.

سيحدد الطبيب متى وكم مرة يحتاج الشخص إلى فحص الدهون بناءً على عمره وعوامل الخطر القلبية الوعائية.

تتقلب مستويات الدهون الثلاثية بشكل طبيعي استجابة للعديد من العوامل، بما في ذلك تناول السعرات الحرارية والوقت من اليوم، وتناول وجبة يمكن أن يسبب زيادة في الدهون الثلاثية والتي قد يخزنها الجسم لاستخدامها لاحقًا عندما يحتاج إلى الطاقة.

عادة ما تكون هذه التقلبات قصيرة الأجل، ولكنها جزء من السبب الذي يجعل الأطباء قد يطلبون من الشخص الصيام قبل إجراء اختبار الدم لمستوى الدهون.

بعض الحالات الصحية قد تزيد من خطر ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية، وتشمل هذه:

وجود وزن زائد في الجسم أو السمنة

حمل

متلازمة الأيض

مقاومة الأنسولين

السكري

قصور الغدة الدرقية

مرض كلوي

الأمراض الالتهابية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي

في بعض الحالات، قد يكون الشخص قد ورث الجينات التي تؤهبه لمستويات عالية من الدهون الثلاثية.

وقد تؤثر اتجاهات النظام الغذائي بشكل عام أيضًا على الدهون الثلاثية في الدم، بما في ذلك:

الإفراط في تناول السكر، وخاصة من الأطعمة المصنعة، والتي تميل إلى إضافة السكريات

تناول كميات أكبر من الدهون المشبعة

الكحول

تناول السعرات الحرارية الزائدة

قد تكون بعض الأدوية أيضًا مسؤولة عن التغيرات في مستويات الدهون الثلاثية، وقد تشمل هذه:

مدرات البول

منشطات

حاصرات بيتا

الأدوية الهرمونية

الأدوية المثبطة للمناعة

يجب على أي شخص غير متأكد من الآثار الجانبية لأدويته المحددة التحدث مع طبيبه.

يمكن لأي شخص استخدام بعض العلاجات للمساعدة في خفض مستويات الدهون الثلاثية.

النظام الغذائي

يعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن وممارسة الرياضة بانتظام أمرًا أساسيًا للحفاظ على مستويات صحية من الدهون الثلاثية في الدم, ويمكن للناس اعتماد هذه التدابير على الفور لخفض مستوياتهم.

قد يوصي الأطباء المرضى بتقليل تناولهم لما يلي:

السكريات

الكحول

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة

والتركيز على نظام غذائي صحي للقلب يمكن أن يساعد في خفض مستويات الدهون الثلاثية بشكل طبيعي وفقًا لموقع “medical news today” الطبي والذي يحتوي على ما يلي:

خضروات

الفاكهة

كل الحبوب

البقوليات

المكسرات

البروتينات الصحية، مثل منتجات الألبان قليلة الدسم، والدواجن قليلة الدسم، والأسماك، والمأكولات البحرية

الزيوت النباتية غير الاستوائية

يمكن لأي شخص تعديل هذا النظام الغذائي ليناسب سعراته الحرارية

ممارس التمارين الرياضية

ممارسة الرياضة عامل مهم للصحة العامة، وهي طريقة ممتازة للأشخاص لحرق السعرات الحرارية الإضافية وتمرين القلب والعضلات الأخرى.

إذا كان الشخص جديدًا على ممارسة الرياضة ويشعر كما لو أنه لا يستطيع التمرين لمدة تصل إلى ساعة ونصف، فيمكنه التفكير في العمل مع طبيب أو معالج فيزيائي، ويمكن لمتخصصي الرعاية الصحية هؤلاء المساعدة في إنشاء خطة تمرين تقدم التمارين تدريجيًا وتبنيها للوصول إلى هذه المستويات الموصى بها.

الأدوية

قد يوصي الأطباء أحيانًا بأدوية لخفض نسبة الدهون الثلاثية المرتفعة، وقد يفعلون ذلك إذا ثبت أن التغييرات في النظام الغذائي وممارسة الرياضة غير فعالة أو إذا كان من الضروري أن يخفض الشخص مستويات الدهون الثلاثية بسرعة.

في هذه الحالات، قد يصف الأطباء أدوية مثل:

زيت السمك بقوة الوصفة الطبية

الستاتينات

الألياف

كل من هذه الأدوية له آثاره الخاصة وقد يتفاعل مع أدوية أخرى، ويجب على الشخص توعية الطبيب بأي أدوية أخرى يتناولها حتى يتمكن الطبيب من وضع خطة علاجية تتجنب التفاعلات الدوائية.

بوابة فيتو