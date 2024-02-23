تعقد موقف الهلال بأبطال أفريقيا بعد التعادل مع بترو أتلتيكو

تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي، إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب تعادله السلبي مع مضيفه الهلال السوداني، الجمعة، في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة.
وفشل الفريقان في استغلال كل الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.فيما رفع الهلال السوداني، رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني بشكل مؤقت.
ويستضيف النجم الساحلي (4 نقاط)، غدا السبت، مواطنه الترجي (5 نقاط) ضمن الجولة نفسها.
ويستضيف الترجي، الهلال على ملعبه بالجولة الأخيرة، فيما يحل النجم ضيفا على بترو أتلتيكو.
كووورة
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