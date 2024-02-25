تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي القادم لأحمد سعد وروبي في جدة

يحيي الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، حفلًا غنائيا بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، على شاطئ شيدز، يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكشفت منصة بينش مارك، عن البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، في حفلة حماسية على شاطئ شيدز.. تطرح التذاكر غدًا 6:00م.

وتعتبر أغنية بعتذرلك، هي آخر أعمال أحمد سعد الغنائية، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحيى مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

بوابة الأهرام