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تعرف على تفاصيل الحفل الغنائي القادم لأحمد سعد وروبي في جدة

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Asma Osman 0 تبليغ

يحيي الفنان أحمد سعد، والفنانة روبي، حفلًا غنائيا بمدينة جدة بالمملكة العربية ، على شاطئ شيدز، يوم 1 من شهر مارس المقبل.

وكشفت منصة بينش مارك، عن البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت: الفنان أحمد سعد والفنانة روبي، في حفلة حماسية على شاطئ شيدز.. تطرح التذاكر غدًا 6:00م.

وتعتبر أغنية بعتذرلك، هي آخر أعمال أحمد سعد الغنائية، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي بموقع يوتيوب، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحيى مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

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بوابة الأهرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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