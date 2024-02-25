النجم الساحلي يسقط على أرضه أمام الترجي ويتيح الفرصة للهلال

تغلب الترجي على مضيفه النجم الساحلي، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في خامس جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. ثنائية الترجي حملت توقيع يان ميديرو ساسي وزكريا العايب، في الدقيقتين 26 و41 من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد الترجي إلى 8 نقاط في وصافة المجموعة الثالثة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر بيترو أتلتيكو الأنجولي.فيما تجمد رصيد النجم الساحلي عند 4 نقاط في ذيل المجموعة، وودع البطولة بشكل رسمي.

وأصبح لدى الهلال السوداني فرصة للصعود بشرط هزيمة الترجي التونسي على أرضه بأي نتيجة.

كووورة