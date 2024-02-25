وزير الطاقة والنفط يفتتح مقر شركة النيل للبترول ببورتسودان

افتتح وزير الطاقة والنفط د.محي الدين نعيم محمد سعيد المقر الجديد لشركة النيل للبترول ببورتسودان حيث تم إنشاء عدد من المكاتب والقاعات الجديدة لتسيير أعمال الشركة بعد ان فقدت الشركة معظم البنية التحتية بالخرطوم والولايات مشيداً بالجهود التي تبذلها الشركة في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد من أجل استمرار العمل مؤكداً ان وزارة الطاقة والنفط لا تعرف التوقف والاستسلام وتعمل في احلك الظروف من أجل خدمة المواطن كونها وزارة خدمية واقتصادية.

ومن جانبه قال المدير العام للشركة عبدالعزيز محمد خير أن الشركة بذلت في ظل هذه الظروف جهودا كبيرة في إمداد معظم القطاعات الاستراتيجية والخدمية بالبلاد وللقيام بهذا الواجب كان لابد لنا من تهيئة بيئة عمل صالحة وقد اكتملت بفضل الله اضافة (16) مكتبا اداريا و(2) قاعة اجتماعات كما تم تأهيل كامل لكل محطات النيل بولاية البحر الأحمر بلغت عشرة محطات خدمة بترولية منها ثلاثة بسواكن ، واضافة سعات تخزينية لهذه المحطات كما أدخلت الشركة خدمة الوقود الجوال عبر عربة تانكر تزويد الجهات السيادية والرسمية والولايات وكذلك السوق بالوقود عند الطلب.

الجدير بالذكر ان شركة النيل للبترول هي شركة مملوكة لوزارة الطاقة والنفط ووزارة المالية وهي تقوم باستيراد وتوزيع المنتجات البترولية ولها منافذ توزيع عبر مستودعات استراتيجية ومحطات خدمة بترولية في كافة أنحاء البلاد حيث تمتلك الشركة قبل الحرب ثلاثة مستودعات استراتيجية في كل من بورتسودان ، الشجرة والجيلي ، و(18) مستودع ولائي و(29) مستودع غاز و(250) محطة خدمة بترولية منتشرة في العاصمة والولايات معظم هذه المنشآت تم تدميرها بكل اسف مما حدا بالشركة تكثيف الجهود لتسريع المشاريع الجديدة التي كانت في خطة الشركة تمثلت في بناء (8) مستودعات غاز بالولايات اكتملت منها أربعة ويجري العمل في البقية ، هذا بالإضافة الى عدد من محطات الخدمة الجديدة بالولايات ، وتمتلك الشركة فرع بدولة اثيوبيا به (48) محطة خدمة بترولية وتعتبر النيل اكبر شركة وقود في اثيوبيا، كما للشركة شراكات وأسهم مع كل من شركة بتروباش (زيوت فوكس) ؛ وشركة نايل بكري (جت-1-A) ؛ وشركة بترو ترانس لنقل المنتجات البترولية.

وتعتبر شركة النيل للبترول من أكبر شركات التوزيع في السودان.

سونا