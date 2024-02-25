نجاح كبير لحماقي في أولى حفلاته بجولة أمريكا الشمالية.. بحضور كامل العدد

حماقي

حقق الميجا ستار محمد حماقي، نجاحا كبيرا في أولى حفلاته ضمن جولته الغنائية بأمريكا الشمالية والتي أقيمت بمدينة تورنتو الكندية، حيث تخطى الحضور الطاقة الاستيعابية للمسرح مع نفاذ تذاكر الحفل بالكامل قبل موعده بيومين.

وأشعل حماقي، الحفل بعدد كبير من أغانيه الشهيرة ذات الإيقاعات والتوزيعات المميزة منها “زيها مين” و”لا ملامة”، و”م البداية”، و”أحلى حاجة فيكي”، و”هوا دا حبيبي”، و”جمالها استثنائي”، و”أم الدنيا” وغيرها ممن إشاعات البهجة، بالإضافة إلى “أدرنالين ” و”قلبي حبك جدا جدا”، وحدث أغنيتين له وهما “لمون نعنان” و”حبيت المقابلة”.. وغيرها ممن أشعلت وصلات الرقص طوال فترة تواجده على خشبة المسرح.

ومن المقرر أن يواصل حماقي جولته بعد ذلك للولايات المتحدة الأميركية حيث يحيي حفله في لوس أنجلوس مساء اليوم الأحد 25 فبراير الجاري، ثم حفلا ب نيويورك في الأول من مارس، وفي اليوم التالي يتجه للعاصمة واشنطن لإحياء أضخم حفلات جولته الغنائية التي يختتمها بمدينة ديترويت التي تعد أكبر مدن ولاية ميتشجن الامريكية.

وشهد موسم الرياض العديد من الأنشطة الغنائية لحماقي، حيث أحيا مؤخرا أضخم حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، بحضور تخطى الطاقة الاستيعابية للمكان وتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي.

وحقق نجاحا كبيرا خلال إحيائه لختام الدورة الدورة الـ57 لمهرجان قرطاج الدولي بتونس، والذي وصفه الجمهور التونسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ”حفلة الأحلام”، توجه بعده حماقي لعمان لإحياء حفل غنائي ضخما للجمهور الأردني وسط المزيد من أجواء الإثارة.

الشروق نيوز