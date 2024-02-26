شقيقة صاحب واقعة «فتاة الشروق» تكشف تفاصيل جديدة: «ضيعت أخويا معاها»

حبس

قالت هبة هاشم شقيقة سائق أوبر، صاحب واقعة فتاة الشروق حبيبة الشماع، إن شقيقها، يعمل لدى طبيب معروف كسائق، وبعد الانتهاء من عمله، يشغل «التطبيق» لكي يستكمل عمله الإضافي، مشيرة إلى أنه جاءت له «أوردر» توصيل إلى مدينتي، وهو في الطريق أغلق زجاج السيارة، وأخرج زجاجة برفان ورش منها على نفسه، وبعدها فتحت الفتاة باب السيارة وقفزت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»، أن أخوها تفاجئ بأن البنت التي كان في السيارة، قفزت ووجد الناس توقفت وخاف من أن يضربه الناس، فأسرع بالسيارة، وأبلغ التطبيق بما حدث، والتطبيق رد عليه بأنه جاري التحقيق.

وتابعت: «أخويا عمره 34 عامًا ولديه 3 أولاد ولديه زوجة، ولدينا جامع في المنزل، قائلة: «إحنا مش ناس وحشة.. محدش بيخطف حد بعربية بتاعته وعليها أقساط وشغال على البرنامج ده من 7 سنين«.

وأوضحت أن أخيها ليس لديه سوابق والتطبيق قبل الالتحاق معهم، يطلب صحيفة جنائية، وما حدث سوء تفاهم وأخويا ليس مذنب، والنيابة حللت زجاجة البرفان، ووجدت أنها برفان اسكيب عادي.

وتابعت: «ليه ترمي نفسها الرمية دي من العربية، ضيعت نفسها، وضيعت أخويا معاها».

المصري اليوم