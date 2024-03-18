الزكاة بالقضارف تسير قافلة دعم ومساندة لولاية الخرطوم

سير ديوان الزكاة بولاية القضارف قافلة دعم كبرى للمرابطين من القوات المسلحة والقوات النظامية الاخرى بجانب المتأثرين من الحرب بولاية الخرطوم وذلك ضمن سلسلة دعمها ومساندتها للقوات المسلحة .

واعلن أمين الزكاة بالولاية الاستاذ بشير محمد عمر عن حزمة من الدعومات لصالح القوات المسلحة بالخطوط الامامية لمنطقة كررى العسكرية والمتضررين من الحرب والتى تحتوي على المواد الغذائية والعينية والسند المالى كاشفا عن المزيد من الدعم والمساندة المناصرة القوات المسلحة والمجاهدين والمستنفرين الذين افردت لهم الزكاة ميزانية مقدرة ضمن مصرف فى سبيل الله .

ووجدت القافلة والدعم الذى قدمه ديوان الزكاة بالقضارف رضاً كبيراً من جميع القطاعات المستهدفة التى اعربت عن سعادتها بالقيم الإسلامية التى تعلوها قيم التكافل والتراحم ودعم المجهود الحربي والمتمثلة فى فريضة الزكاة .

وتقدمت قيادات كررى العسكرية بالشكر والتقدير للزكاة بالقضارف ودعمها المستمر للقوات المسلحة فى معركة العزة والكرامة مؤكدين ان النصر قادم وآت فى ظل الانتصارات المتلاحقة لقوات الشعب المسلحة والمستنفرين الذين جسدوا تلاحما وطنيا متفردا يعكس بسالة اهل السودان .

وجدد الاستاذ بشير محمد عمر امين الزكاة بالقضارف وقفة الديوان مع القوات المسلحة وكل القوات النظامية الاخرى في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار مضيفا أن القوات النظامية سند الدولة وقوامها لمجابهة اى عدوان يريد النيل من الوطن والعمل على الحفاظ على مكتسبات الأمة السودانية مؤكدا المضى قدما فى دعم تلك القوات لدحر العدو الذى استباح مقدسات اهل السودان .

كما أشار امين الزكاة بالقضارف الى الدعم المتواصل لكل الوافدين الى الولاية المتأثرين بالأحداث التى شهدتها عدد من ولايات البلاد بالتعاون والتنسيق مع حكومة الولاية خاصة فى هذا الشهر المبارك الذى خصصت فيه الزكاة برامج كبيرة ودعم لكل مراكز الإيواء والدفاعات الامامية بجانب موائد الرحمن والافطارات الجماعية فضلا عن البرامج الاخرى التى تستهدف الشرائح الضعيفة والاسر المستضيفة للوافدين موضحا ان برنامج رمضان لهذا العام بلغت تكلفته اكثر من خمسة مليارات جنيها تغطي عددا من المحاور التى تعمل عليها الزكاة كما تقدم بشير بالشكر لدافعى الزكاة الذين هم الشركاء الاساسين فى كل برامج وانشطة الديوان داعيا لهم بالزيادة والنماء .

سونا