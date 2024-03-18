أحدها به قطعة من كسوة الكعبة.. أحمد حلمي يكشف سر خواتمه الثلاثة

تحدث الفنان أحمد حلمي عن الخواتم الثلاثة التي يحرص على وجودها دائمًا حول أصابعه، حيث أشار إلى أن أحدها يوجد به قطعة من كسوة الكعبة.

سر خواتم أحمد حلمي

وقال «حلمي»، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، في «بودكاست Big Time»: «أنا بحب اللون الأسود، وأول خاتم من إيطاليا تقريبًا، وعجبني إن فيه جمجمة مش باين إنها جمجمة، الخاتم الثاني فيه قطعة قماش من كسوة الكعبة، لما أحط عليها مسك تطلع ريحة حلوة.

وأضاف: «الخاتم التالت ده خاتم أخويا الله يرحمه، كان دايمًا يلبسه ومكتوب عليه بسم الله الرحمن الرحيم».

المصري اليوم