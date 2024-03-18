شرطة الدفاع المدني بالولاية الشمالية تسيطر علي حريق شب بمنطقة اقتريه بمحلية دلقو

احتوت شرطة الدفاع المدني بالولاية الشمالية حريق بمنطقة اقتريه بمحلية دلقو شب في ساقيتين

النقيب شرطة محمد علي ابوبكر مدير شرطة الدفاع المدني بمحلية دلقو اوضح ان بلاغا ورد مفاده نشوب حريق في منطقة اقتريه في أشجار نخيل داخل ساقيتين ، مضيفا أنه وفور تلقي البلاغ تم تحريك تيم متكامل للتعامل مع الحريق ، مشيرا الي ان التيم تعامل مع الحريق بالطلمبات و تناكر المياه والخراطيش تمكن خلالها من السيطرة عليه باستخدام تجويع النار لمنعها من الانتشار ، مبينا ان اسباب الحريق تعود الي نار كاشفة من كمينة فحم انتشرت بواسطة الهواء من الجنوب الي الشمال وشب في عدد (5) منازل ثم انتقل الي ساقيتين وحرق عدد (٨٠٠) نخلة و واحد منزل كلي وعدد (٤) جزئي ، مؤكدا عدم وجود خسائر في الأرواح ، فيما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.