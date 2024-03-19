شرطة ولاية جنوب كردفان تستقبل نائب والي ولاية جنوب كردفان

في إطار زياراته للمؤسسات العسكرية بالولاية وصل الاستاذ جابر الباشا دلدوم نائب والي جنوب كردفان رئاسة شرطة الولاية حيث كان في استقباله مدير شرطة ولاية جنوب كردفان العميد شرطة / معتز احمد محمد كديرو واركان حربه من الضباط وضباط صف وجنود رئاسة شرطه الولاية. وفور وصوله عقد اجتماع بحضور ضباط شرطة الولاية بقاعة الاجتماعات بمباني رئاسة شرطه الولاية وتطرق الاجتماع لدور الشرطة في المرحله السابقة والمعوقات التي تواجهها حيث تحدث مدير شرطة الولاية للوضع الامني وجاهزية قوات الشرطه لأداء مهامها ووقوفها في خندق واحد مع القوات المسلحة في معركة الكرامة كما تم عكس بعض التحديات التي تواجهها شرطة الولاية في الوقت الراهن نسبة للحصار الذي تواجه مدينة كادقلي.

وفي الختام تحدث نائب والي الولاية عن شكره لقوات الشرطه عموما وشرطة ولاية جنوب كردفان بالخصوص لزودها عن الأرض والعرض حيث تطرق سيادته لوقوف قوات الشرطة مع القوات المسلحة في صد الهجوم على مدينة كادقلي و وعد سيادته بتزليل كل الصعاب التي تواجه الشرطه لأداء واجبها في حفظ وسلامة امن المواطنين .

المكتب الصحفي لشرطة السودان