شاهد بالفيديو.. حسناء الشاشة السودانية رشا الرشيد: (ما بعرف لوشي)

حلت المذيعة السودانية المعروفة رشا الرشيد, ضيفة على الصحفي والإعلامي أحمد دندش, في برنامجه الساخن “الزلزال”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد حاصر دندش, مذيعة النيل الأزرق والشروق السابقة بعدد من الأسئلة المباشرة. وضمن الأسئلة التي طرحها مقدم البرنامج على ضيفة سؤال مباشر عن الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا المعروف آلاء المبارك “لوشي”. ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد أكدت رشا الرشيد, أنها لا تعرف “لوشي”, ولم تقابلها ومعرفتها بها تختصر في مشاهدتها على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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