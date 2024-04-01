في إطار مواصلة خططها الخلية الأمنية المشتركة تبدأ خططها في تأمين السوق خلال العشرة الأواخر من رمضان. في إطار مواصلة خططها الوقائية الدورية وعملها الدؤوب لحفظ الأمن والأمان وتامين السوق الرئيسي وإظاهر هيبة الدولة في العشر الأواخر من رمضان وفقا لموجهات لجنة أمن الولاية بقيادة والي ولاية البحر الأحمر ومتابعة قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية وإشراف رئيس شعبة إستخبارات المنطقة. قامت قوة الميداني بالخلية الأمنية المشتركة حملة نوعية علي السوق الرئيسي لازلة الظواهر السالبة ومهددات الامن والسلامة العامة ومراجعة التواجد المريب أمام المحلات التجارية الكبري والبنوك وأماكن تواجد وإزدحام المواطنين ضبطت الحملة عدد من المتهمين المشتبه فيهم وعدد ٧ موتر بدون لوحات تم إحضارهم لمبني الخلية لمواصلة إجراءات التحريات الأمنية في مواجهة المضبوطين ستواصل الخلية الأمنية المشتركة حملاتها اليومية لمنع وقوع أي أعمال نهب أو سرقات خلال العشرة الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر التي تشارك فيها مع بقية الاجهزة الأمنية والنظامية بالولاية. الجدير بالذكر أن المجهود وجد إستحسان جميع المتواجدين رواد السوق لشراء مستلزماتهم وإطمئنان أصحاب المحلات التجارية بعد الاشاعات الأخيرة بإغلاق السوق لاسباب أمنية الدورية وعملها الدؤوب لحفظ الأمن والأمان وتامين السوق الرئيسي وإظاهر هيبة الدولة في العشر الأواخر من رمضان وفقا لموجهات لجنة أمن الولاية بقيادة والي ولاية البحر الأحمر ومتابعة قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية وإشراف رئيس شعبة إستخبارات المنطقة. قامت قوة الميداني بالخلية الأمنية المشتركة حملة نوعية علي السوق الرئيسي لازلة الظواهر السالبة ومهددات الامن والسلامة العامة ومراجعة التواجد المريب أمام المحلات التجارية الكبري والبنوك وأماكن تواجد وإزدحام المواطنين ضبطت الحملة عدد من المتهمين المشتبه فيهم وعدد ٧ موتر بدون لوحات تم إحضارهم لمبني الخلية لمواصلة إجراءات التحريات الأمنية في مواجهة المضبوطين. ستواصل الخلية الأمنية المشتركة حملاتها اليومية لمنع وقوع أي أعمال نهب أو سرقات خلال العشرة الأواخر من رمضان وعطلة عيد الفطر التي تشارك فيها مع بقية الاجهزة الأمنية والنظامية بالولاية. الجدير بالذكر أن المجهود وجد إستحسان جميع المتواجدين رواد السوق لشراء مستلزماتهم وإطمئنان أصحاب المحلات التجارية بعد الاشاعات الأخيرة بإغلاق السوق لاسباب أمنية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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