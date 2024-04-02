اجراءات لفتح حسابات لأكثر من 4 آلاف شرطيا بمصرف الادخار بالنيل الأزرق

إقليم النيل الأزرق - الدمازين اعلن مصرف الادخار باقليم النيل الازرق البدء في اجراءات فتح الحسابات لاكثر من 4 الاف من منسوبي الشرطة. واكد العميد شرطة حقوقى امير عثمان بركية مدير شرطة الاقليم بالانابة ان هذه الخطوة تعد بداية لمشروعات متنوعة لخدمة منسوبي شرطة الاقليم عبر الجمعية التعاونية والتكافلية وخدمات التحاويل والمرتبات والخدمات المصرفية . وثمن بركية الجهود المقدرة لمصرف الادخار والتنمية الاجتماعية بالاقليم وروح العمل الجماعي والتعاون والتفاني في خدمة العملاء التي تميز به العاملين في المصرف . وقدم الاستاذ محمد دوكة مدير مصرف الادخار تنويرا مفصلا حول ادوار مصرف الادخار وانجازته والفرص المتاحة للجمهور فضلا عن اهمية الشراكات مع المؤسسات المختلفة. وبشر دوكة بحزمة من الخدمات المصرفية لمنسوبي شرطة الاقليم ولكافة المواطنين مبينا ان مصرف الادخار ظل يضطلع بادوار كبيرة في التنمية الاجتماعية . وكان مدير المصرف ومدراء الادارات المتخصصة قد استقبلوا امس بمقر المصرف فى الدمازين وفد شرطة اقليم النيل الازرق برئاسة العميد شرطة حقوقي امير عثمان بركية مدير الشرطة بالانابة والوفد المرافق له للاطمئنان على سير الاداء والوقوف على اكتمال عمليات فتح الحسابات لمنسوبي الشرطة. سونا

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