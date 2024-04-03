نائب رئيس مجلس السيادة يلتقي الامين العام لصندوق رعاية الطلاب

ثمن نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار اير الأدوار الوطنية المشرفة التي يضطلع بها الصندوق القومي لرعاية الطلاب في إيواء النازحين واللاجئين في الولايات الآمنه. وتعهد سيادته لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الثلاثاء الأمين العام للصندوق دكتور أحمد حمزة الأمين، برعاية الخطط والبرامج والأنشطة التي يقدمها الصندوق. من جانبه أوضح دكتور أحمد حمزة في تصريح صحفي أن اللقاء إستعرض البرامج الاستراتيجية للصندوق و نتائج الجولة الأخيرة بالولاية الشمالية وإفتتاح المدينة الجامعية بمدينة كريمة وتكوين مجلس أمناء الصندوق القومي لرعاية الطلاب . سونا

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