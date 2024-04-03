ختام فعاليات دورة ادارة وفن التفاوض

اختتمت أمس بقاعة شرطة ولاية البحر الاحمر الدورة التدريبية عن ادارة وفن التفاوض التي نظمتها رئاسة الشرطة بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول وفي تصريح( للمكتب الصحفي للشرطة)اوضح العميد شرطة الطيب التيجاني سيف النصر ان الدورة تاتي في سياق اهتمام رئاسة الشرطة بالتدريب وان الدارسين تلقو محاضرات في مفهوم إدارة الأزمة والأسباب والمعالجة ومحاضرة عن التفاوض المعني والمفهوم ومتطلبات الفاعلية ومهارات التفاوض قدمها بروفيسور سر الختم عبد الرحيم ومحاضرة عن التفاوض مع المنظمات الدولية قدمها السفير د.كمال جبارة. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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