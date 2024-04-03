اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

ختام فعاليات دورة ادارة وفن التفاوض

0 نشر
Asma Osman 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

اختتمت أمس بقاعة شرطة ولاية البحر الاحمر الدورة التدريبية عن ادارة وفن التفاوض التي نظمتها رئاسة الشرطة بالتعاون مع المركز الأفريقي لدراسات الحوكمة والسلام والتحول وفي تصريح( للمكتب الصحفي للشرطة)اوضح العميد شرطة الطيب التيجاني سيف النصر ان الدورة تاتي في سياق اهتمام رئاسة الشرطة بالتدريب وان الدارسين تلقو محاضرات في مفهوم إدارة الأزمة والأسباب والمعالجة ومحاضرة عن التفاوض المعني والمفهوم ومتطلبات الفاعلية ومهارات التفاوض قدمها بروفيسور سر الختم عبد الرحيم ومحاضرة عن التفاوض مع المنظمات الدولية قدمها السفير د.كمال جبارة.

b9976c1115.jpg

المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر ختام فعاليات دورة ادارة وفن التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا