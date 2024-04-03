شرطة دبي تضبط 383 دراجة نارية وسكوتر كهربائي في رمضان

دبي

أكد اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، حرص شرطة دبي على نشر التوعية والثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق بهدف الحد من الظواهر والسلوكيات الخاطئة، بالإضافة إلى الحد من الحوادث المرورية والخسائر البشرية على الطرق، منوهاً باهتمام شرطة دبي بإعطاء جميع مستخدمي الطريق من «سائقين، وركاب، ومشاة» حقوقهم في استخدام الطريق لتحقيق أعلى مستويات السلامة، ورفع مستوى الالتزام بالأنظمة والقوانين المرورية، وجعل طرق الإمارة أكثر أمناً. وأوضح الغيثي، أن شرطة دبي لا تألوا جهداً في سبيل تقديم تعزيز السلامة المرورية لمستخدمي الطريق، وإشعارهم بالأمان من خلال تكثيف عمليات الضبط المروري الذي يهدف إلى الحد من المخالفات المرورية، وضبط السائقين المُخالفين والمستهترين بأرواح الناس، والإسهام في تحقيق الأهداف المنشودة من ضبط أمن الطرق وتقليل حوادث الوفيات فيها.

وبيّن، أن شرطة دبي تمكنت منذ بداية شهر رمضان ولغاية 18 من الشهر الفضيل من ضبط 383 دراجة نارية وسكوتر كهربائي، وتحرير العديد من المخالفات بحق سائقيها نتيجة التهاون وعدم الالتزام بقواعد القيادة في الأماكن المخصصة لها، مشيراً، أن هناك شروطاً ووسائل للسلامة يجب على سائقي تلك الدراجات اتباعها عند قيادة الدراجات تتمثل في: التقيد بالطرق والمسارات المسموح بالقيادة فيها، واحترام راكبيها لقوانين السير، ووضع خوذة القيادة، وارتداء السترة العاكسة، وتثبيت ضوء أبيض ساطع وعاكس عند مُقدمة الدراجة، وضوء أحمر ساطع وعاكس للأنوار عند الجهة الخلفية، ويجب أن تكون الدراجات الهوائية مُجهزة بمكابح صالحة. ودعا مساعد القائد العام لشؤون العمليات سائقي الدراجات إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والإرشادات المرورية، والتقيد بالطرق والمسارات المسموح القيادة فيها، وكذلك الالتزام بكافة مُتطلبات الأمن والسلامة والإرشادات واللوائح المُشار إليها في المناطق المسموح القيادة فيها لضمان حماية الناس. وناشد الغيثي، أفراد المجتمع عند رصد ظواهر سلبية أو سلوكيات خطرة الإبلاغ عنها من خلال خدمة «عين الشرطة» عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، أو الاتصال على خدمة «كلنا شرطة» على الرقم 901، مُتمنياً السلامة للجميع.

صحيفة الخليج