وزير الداخلية المكلف يلتقي وفد منطقة تقلي بولاية جنوب كردفان

وزارة الداخلية السودانية التقي اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف اليوم وفد منطقة تقلي برئاسة الامير يوسف عبدالرحيم محمود وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية اطمأن خلال اللقاء علي الاوضاع بالمنطقة والتي يقف مواطنيها يدا واحدة بكل مكوناتهم مع القوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخري والمستنفرين ضد المليشيات المتمردة ، مطالبين وزارة الداخلية بتقديم الدعم اللازم لقوات الشرطة بالمنطقة وتوفير كافة المتطلبات التي تعزز من الدور الهام والرائد لقوات الشرطة في تقديم الخدمات المطلوبة لانسان المنطقة خاصة دعم خططها التأمينية لضبط معتادي الاجرام ومراقبة مداخل ومخارج الطرق الحدودية . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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