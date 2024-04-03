التأمينات الإجتماعية بشمال كردفان تصرف كافة معاشات ٢٠٢٣م

أكد الأستاذ صديق عبد الله رمضان مدير صندوق التأمينات الاجتماعية بشمال كردفان ان الصندوق تمكن من صرف المعاشات لشريحة المعاشيين للفترة من يناير حتى ديسمبر 2023م مشيرا الى انه تم إيداع معاشات ديسمبر بالبنوك لصرفها مباشرة.

وأضاف رمضان في تصريح (لسونا) أن الادارة العليا برئاسة الصندوق اولت جل اهتمامها بشريحة المعاشيين الذين أفنوا زهرة شبابهم خدمة لهذا الوطن الغالي موضحاً أن الصندوق قام بتسوية معاشات المتقاعدين عن العمل في مطلع يناير 2024م وأكد أن العمل يسير بصورة سلسة في جانب الزيارات الميدانية لاصحاب العمل بهدف التأمين على العاملين معهم بمحلية شيكان.

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