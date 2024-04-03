ذئب مفترس .. تفاصيل مثيرة في واقعة قيام عامل بإنهاء حياة شقيقته بعد هتك عرضها

تجري نيابة شرق القاهرة، التحقيق في واقعة اتهام عامل بقتل شقيقته عقب محاولته هتك عرضها في منطقة المطرية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، كما صرحت بالدفن عقب انتهاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

تبين من التحريات الأولية، أن المتهم أقدم على هتك عرض شقيقته وعقب إقدامها على الصراخ والاستغاثة كتم أنفاسها مما أدى إلى وفاتها في الحال، وحاول المتهم إفاقتها لكن دون جدوى فقام بنقلها إلى المستشفى لإسعافها عقب وصولها إلى المستشفى وتبين من الفحص والكشف الطبي أن هناك شبهة جنائية في وفاتها فتم إبلاغ قسم شرطة المطرية للتحقيق في الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيقها.

عندما تمكنت مباحث القاهرة، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقته “7 سنوات” بعد إقدامه على “هتك عرضها”، بمنطقة المطرية.كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغًا من إحدي المستشفيات بمنطقة المطرية يفيد بقدوم طفلة فاقدة للوعي،توفيت خلال محاولة إسعافها.وعلي الفور انتقلت الأجهز الأمنية إلى مكان البلاغ، حيث تبين صحة الواقعة وبإجراء التحريات تبين إقدام شقيقها“17 عاما” على هتك عرضها وأثناء محاولتها الصراخ، كتم أنفاسها ما أدى إلى وفاتها، وبإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

صدى البلد