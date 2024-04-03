اردول يهنئ بحصول الموارد المعدنية على شهادة الجودة

احتفل مبارك أردول المدير العام السابق للشركة السودانية للموارد المعدنية بحصول الشركة على شهاد الآيزو. وكتب أردول:
من اسعد الأخبار هي التي تلاحقك ايجاباً بعد مغادرة المؤسسة ، فبعد مجهود بدأناه في العام 2021 م والتزام قطعناه ومراجعة وتدقيق تم طيلة المدة هذه ، حصلت اليوم الشركة السودانية للموارد المعدنية على شهادة الايزو (ISO 9001-2015 management quality system ) معتمدة من المركز الأمريكي للجودة، هذه تضاف للاعتراف الدولي بالشركة وبالنظام الشفاف المتبع فيها في ادارة ورقابة قطاع التعدين، نهنئ الأخ المدير العام محمد طاهر عمر وبقية العاملين (رغم الظرف) أن يستمروا في نفس المجهود والمنوال ويحافظوا على هذا المكسب الهام …
المزيد عن أهمية الشهادة تابع اول تعليق …
رصد وتحرير – “النيلين”
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