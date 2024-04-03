مصطفى حاجي يكشف سر تراجع مستوى حمدالله

يرى مصطفى حاجي، أسطورة منتخب المغرب، أن مواطنه عبدالرزاق حمدالله مهاجم اتحادة جدة، يعاني من مشكلة بسبب زميله الفرنسي كريم بنزيما. وكان العميد تلقى خسارة جديدة في الديربي أمام الأهلي، بهدف أول أمس الإثنين ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري السعودي للمحترفين.وقال حاجي، في تصريحات له : “هناك مشكلة ذهنية، إضافة إلى المشكلة الفنية، لأن حمدالله وبنزيما يلعبان في نفس المركز وبنفس الأدوار”. وأضاف “في مباراة الأهلي ارتكب حمدالله العديد من الأخطاء الفنية، ولم يكن في حالة لياقية ممتازة، وهذا ما أثر على أدائه في المباراة حيث لم يسدد إلا تسديدة واحدة”.

وأتم أسطورة المغرب “أعتقد أن حمدالله قادر على تجاوز هذه المشاكل، لأنه يسجل الكثير من الأهداف، وهذا الأمر يعطيه مزيدا من الثقة”.

بوابة الأهرام