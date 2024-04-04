والي غرب كردفان يشيد بأداء حكومته خلال الحرب

اشاد الدكتور عصام الدين هرون احمد محمد والي غرب كردفان بالدور الكبير الذي قامت به حكومته خلال فترة الحرب ولم تتوقف من أداء واجباتها رغم الظروف القاسية والصعبة التي مرت بها الولاية . وقال في تصريح (لسونا) ان اعضاء حكومة الولاية صبروا على هذه الفترة الصعبة وطوعوا الحياة لأجل ان تنساب الخدمات بالصورة التي يحتاجها المواطن . وعبر هرون عن رضائه عن أداء حكومة الولاية على ما قدمته خلال فترة الحرب واصفاً دورها بالوطني الكبير ومتابعتهم لقضايا الخدمات الأساسية التي لم تنقطع طيلة فترة الحرب بفضل التنسيق مع الأجهزة الأمنية بالولاية . سونا

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