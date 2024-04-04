مرور كسلا ينفذ برنامج توعوي لمعلمي مرحلة ما قبل الاساس

نظم قسم مرور محليه كسلا ممثل مدير مرور كسلا بحضور مدير التأهيل التربوي بالولايه ومدير تعليم الاساس محلية كسلا ومديرة التعليم ماقبل المدرسي فعاليات البرنامج التوعوي للسلامة المرورية فيمايختص وسلامة الطفل مدير التأهيل التربوي بالولايه ثمن أدوار المرور تجاه كل شرائح المجتمع وخاصة المعلم. النقيب شرطة فتح الرحمن رئيس قسم مرور محلية كسلا بالانابة قدم محاضرة توعوية عن سلامة الطفل ودور مؤسسة التعليم ماقبل المدرسي في إرساء مفاهيم السلامة المرورية للطفل. منسوبي فرع الاعلام والتوعيه المرورية قدموا مادة متخصصة عن أحقية الكفيف في السير الأمن من خلال شرح العلامات الخمس للعصا البيضاء. تفاعل دارسي الدورة مع فقرة المسابقة التوعوية من خلال التداخل في النقاش يذكر ان العقيد شرطة بابكر النور ابراهيم مدير مرور كسلا ظل داعما لكل برامج التوعية المرورية لكل قطاعات المجتمع بالولايه تحقيقا للوصول إلي أعلي مناصي سلامة انسان كسلا . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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