“تقدم” وحزب الأمة القومي يتفقان على بناء جبهة مدنية واسعة من أجل إيقاف الحرب

التقى وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” حزب الأمة القومي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا واتفق الطرفان على بناء جبهة مدنية واسعة من أجل إيقاف الحرب واستعادة التحول الديمقراطي. الجزيرة – السودان

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