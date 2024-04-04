قائد العمليات العسكرية بالنيل الأبيض يتفقد الخطوط الأمامية بالدويم والقطينة

وقف اللواء الركن حيدر علي الطريفي قائد عمليات النيل الأبيض العسكرية برفقة ، اللواء الركن سامي الطيب سيد أحمد قائد الفرقة الثامنة عشرة مشاة وقادة الوحدات العملياتية بالفرقة ، وقفوا على جاهزية القوات المرابطة في الدفاعات المتقدمة بالقطاع الشمالي للولاية بمحليتي القطينة والدويم وفقاً لمصادر سونا.

وإطمأن الوفد على جاهزية الجنود والمستنفرين المرابطين في الإرتكازات الأمامية لصون وتأمين حدود الولاية.

وقال قائد العمليات العسكرية بالنيل الأبيض اللواء الركن حيدر الطريفي تصريحات صحفية أن هذه الزيارة هدفت لتفقد القوات المرابطة في المناطق الشمالية للولاية بعد محاولات العدو الاخيرة في منطقة الاعوج ، وأكد جاهزية القوات المسلحة لصد أي محاولات يائسة للمليشيا المتمردة والمرتزقة والمأجورين والعملاء. اليوم التالي

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