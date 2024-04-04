بعد تأييد حبسها 3 سنوات، الموقف القانوني للفنانة نسرين طافش

نسرين طافش

قضت محكمة جنح مستأنف أكتوبر برئاسة المستشار محمود يحيى الأربعاء برفض استئناف الفنانة نسرين طافش على حكم حبسها 3 سنوات في قضية شيك بدون رصيد وتأييد الحكم المستأنف، وتغيبت الفنانة ومحاميها عن الحضور.

وعن الموقف القانوني للفنانة، يقول شادي طلعت مدير اتحاد المحاميين إنه طالما تم تأييد حكم أول درجة من محكمة جنح المستأنف، فإن الحكم يكون نهائي في حال كان الحكم بحضور المتهم.

وأوضح في حال كان الحكم: “حضوري اعتباري”، بمعنى أن يثبت محامي المتهمة حضوره بموجب توكيل في محضر الجلسة، أما إذا لم يحضر المتهم، ولا محاميه، فإن الحكم الصادر يكون “حكم غيابي”.

وأضاف الحكم الغيابي في الجنح المستأنف، ليس بحكم نهائي، ذلك لأنه توجد بعده درجة تقاضي أخرى، وهي درجة المعارضة الإستئنافية، موضحا في قضايا الجنح المتعلقة بالشيكات أو إيصالات الأمانة، والتي تصدر فيها أحكام نهائية، فإن العقوبة تقف فورًا، ولكن بعد أن يدفع المحكوم عليه، كل المبالغ الواردة تفصيلًا بالشيك أو إيصال الأمانة.

قضت محكمة جنح أكتوبر بمحكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى، فى وقت سابق برفض معارضة الفنانة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات في القضية رقم 1636 لسنة 2023، وتأييد حكم أول درجة.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيكا لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه.وتشير الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة، فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليها من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 /1/ 2023 لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه، وتبين أنه لا يقابله رصيد قائمًا وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم، وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد.وقضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابيًا بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتًا.

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