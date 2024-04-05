مكافحة المخدرات تضبط متهم بحوزته ٧٠٠ حبة كبتاجون وكفة حشيش

تمكنت مكافحة المخدرات فرعية هيا بالتعاون مع استخبارات مطار بورتسودان من القبض علي متهم قادم من دولة عربية إلى ولاية البحر الاحمر وبحوزته عدد (٧٠٠) حبة كبتاجون وكفة حشيش.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) الى توفر معلومات للفرعية بان شخصا قادماً من دولة عربية يحمل ممنوعات وبالرصد والمتابعة تم القبض عليه وبحوزته عدد (٧٠٠)حبة كبتاجون وعجينة من حبوب الكبتاجون وعدد واحد كفة حشيش وتلفون جلكسي بمحلية هيا.

تم فتح بلاغ بدائرة الاختصاص و اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في مواجهته.

المكتب الصحفي لشرطة السودان