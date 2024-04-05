سأل الكاتب حسين ملاسي قائلاً: لماذا شملت القوائم التي صدرت اسم وجدي صالح -مثلاً- وهو ليس عضواً في (تقدم)؟ – ومنو القال ليك إنو القوائم التي صدرت وستصدر خاصة بالأعضاء في (تقدم)؟ – افترضت كدا – تاني من فضلك ما تفترض من راسك ساكت! الخرطوم – “أخبار الخليج 365”

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