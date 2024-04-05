ربة منزل أمام «الأسرة»: «جوزي مفتري.. وعمري ما تخيلت إني أقف قدامه في المحاكم»

«عنيف ومفتري.. ماعشتش يوم حلو معاه.. إيده ممدوة على طول عليا.. فاض بيا الكيل وعملتله محضر بعد ما تسبب في إصابتي بشرخ في قصبة رجلي».. بهذه العبارة سردت ربة منزل أسباب إقامتها دعوى طلاق للضرر ضد زوجها أمام محكمة الأسرة.

أرفقت المدعية بصحيفة دعواها التي أقامتهما أمام محكمة الأسرة محضر محرر بقسم الشرطة ضده زوجها يفيد اعتدائه عليها بالضرب، وإحداث إصابتها، إضافة إلى إرفاق تقرير طبي بالإصابة وحكم صادر من محكمة أول درجه بحبسه 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه بتهمه الاعتداء عليها بالضرب، مضيفة أمام محكمة الأسرة بأن زوجها عمل معارضة على الحكم لكونه غيابي،ولا زالت قضية الاعتداء عليها بالضرب أمام المحكمة.

ربة منزل أمام محكمة الأسرة :«جوزي مؤذي»

ذكرت المدعية أمام محكمة الأسرة قائلة :«تزوجت منذ 4 سنوات من موظف يعمل بإحدى الشركات، منذ زواجنا كان أسلوبه عنيف وحاد معي، قولت لوالدتي ما يفعله إلا إنها حاولت تهدئتي مبررة ما يفعله بإننا لسه ما أخدناش على بعض، لكن طريقته الحادة تطورت إلى اعتدائه عليا بالضرب المبرح والذى نتج عنه إصابتي بشرخ في قصبة رجلي، قررت أخذ حقي رغم إن القرار كان صعب لأن حقي كان سيؤذيه وهذا ما حدث هو حبسه».

وتابعت :«قرار تحرير محضر ضده لم يأتي من فراغ بل جاء بعد 4 سنوات من الشتائم التي تعد سبا وقذفا وضرب وإهانة، عمرى ما تخيلت إني أقف أمام أبو ابني في المحاكم أو أكون سببا في حبسه، لكن فاض بيا الكيل والإهانة والضرب وجعني وشعرت بإننى أصبحت عديمة الكرامة».

بعد نظر المحكمة الدعوى وسماع شهود الإثبات والإطلاع على المستندات المرفقة بصحيفة الدعوى، قضت المحكمة بتطليق المدعية طلقة بائنة للضرر.

المصري اليوم