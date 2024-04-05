الزمالك المصري يلغي مرانه بعد حالة وفاة مفاجئة في فريقه

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك المصري لكرة القدم بيانا نعى فيه المعد البدني للفريق محمد مدحت الذي وافته المنية بشكل مفاجئ اليوم الخميس.

وتوفي محمد مدحت خلال توجهه إلى مقر نادي الزمالك حيث كان مقررا أن يخوض الفريق تدريباته اليوم الخميس.

وعلى الفور، قرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب جوزيه غوميز، إلغاء مران الفريق الأبيض.

وكتب نادي الزمالك في تدوينة على حسابه في منصة “إكس”: “ينعى نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة الكابتن حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، وفاة محمد مدحت المعد البدني بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ويستعد الزمالك لمواجهة مواطنه فيوتشر في إياب ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية الأحد المقبل، علما بأن الفريق الأبيض كان قد فاز ذهابا بهدفين مقابل هدف.

الشرق القطرية