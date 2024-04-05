التحريم للضرر

في سورة البقرة يقول الله عز وجل:

(إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّـهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّـهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ).

الإسلام لا يحرم شيئاً إلا لضرر ينجم عنه أو لخبث محقق فيه، والواجب على المسلم أن يمتنع عن الحرام، سواء أدرك العلة من التحريم أم لم يدركها، ولحم الخنزير خير شاهد على تأخر علم الناس بمحتواه من الديدان والجراثيم القتالة بأضراره.

فالله عز وجل هو الخالق الحكيم الذي يشرع للعباد ما ينفعهم ويحرم عليهم ما يضرهم.

محمد قطب القصاص – الشرق القطرية

