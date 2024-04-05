النرجس وهو يبتسم

«ليه يا بنفسج بتبهِج.. وانت زهر حزين».. دندن فهمى وهو جالسٌ مع فهيم على المقهى (بالطبع هذه أسماء وهمية) وهما يلعبان الطاولة، وفجأة لمعت عينا فهيم وسأل فهمى ذو العينين المطفأتين عن سر السعادة؛ فتعثر فى الإجابة وتلعثم، ثم قال بصوتٍ مهزوم: «انت عارف يا صاحبى إن أنا عايش لوحدى من ساعة ما زوجتى توفت، وأنا هه بتونس بيك انتَ ساعة ساعتين على القهوة، نلعب (شيش بيش)، لكنى أفضل طول النهار أمضغ فى الوقت، والوقت يأكلنى، أنام شوية على السرير، وأقوم شوية أتفرج على الإعلانات، هههه».

طأطأ فهمى رأسه وأخبر فهيم، بأنه قرأ باهتمام دراسة لجامعة هارفارد الشهيرة، أجرتها على مدار أكثر من 80 سنة، حول أسباب الحياة السعيدة، فتح فهيم فاهه وقال: أيًا كانت النتائج فلن تغير من الأمر شيئا، ولكن أخبرنى يمكن أفهم حاجة، ولما سخنت مباراة الطاولة، واحمر وجهى فهيم وفهمى تبين أن الموضوع كبير، وأنه لا الشهرة ولا المال ولا الجينات الصحية والصحيحة.

تستطيع أن تجعل الإنسان سعيدًا؛ فها هو ويل سميث فى بودكاست يقول إن ما جمعه من ثروة، فى النصف الأول من حياته سيوزعه بحكمة على من يحتاجه الآن، حتى يجعل الآخرين سعداء، وقال أيضا قولًا مأثورًا بأن الدنيا تحتاج إلى صاحب قلبٍ منفتح داخل الجحيم، الذى ربما قصد به وحشية المجتمع، وتغوُّل أفراده على بعضهم البعض، وغلاء الأسعار وجشع الناس، وقسوة المسؤولين، وشظف العيش.

رد فهمى بقوله: «الحمد لله المعاش على القَدّ، لكن مفيش سعادة».

أغلقا صندوق الطاولة، وقررا أن يتمشيا فى الهواء الطلق، لعل بعض الأكسجين يخفف من غلواء الحديث المُرّ فى الزمن الصعب، قال فهيم: «ولما الشهرة والمال والصحة الكويسة، لا تجعل الإنسان سعيدا؛ فما هو الأمر؛ ردّ عليه فهيم بأن العلاقات المتينة بينك وبين الآخر مهمة جدًا، ليس شرطا أن تكون الزوجة وإنما أحد يحبك فى الله، ويسأل عنك، وأن تكون قادرًا على إقامة علاقات وثيقة وصحية، تمكنّك من أن تحيا فى مجتمع يعتمد على العلاقة الوطيدة مع الآخر، وأن يوجد على الأقل شخص واحد تكون علاقتك به حميمة، وأن تكون فى حالة ود ورحمة مع أسرتك، وأن تنظر للحياة نظرة إيجابية، مع أن تتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا، وأن تتفهم معنى الصحة الحقيقى، بمعنى «العقل السليم فى الجسم السليم»؛ فالمشى وبعض التمارين البسيطة إذا تمكنت، والنوم المريح العميق، فكل هذا هو أساس السعادة، وأن تنظر فى المرآة وترضى عن نفسك، وأن تستطعم الأكل، وتضع رأسك على الوسادة، وتحس بمعنى السلام الداخلى، وأن تطرب للحن وتتشوق لمسلسل، وأن تسافر ما استطعت إلى ذلك سبيلا؛ ففى السفر سبع فوائد، وأن ترى الطبيعة كما هى بأشجارها وبحارها وهوائها، بعيدًا عن التلوث البيئى والسمعى.

أخبره فهمى أن له أختًا تدعى فرحة، وأن زوجها سافر إلى بلاد النفط ليجمع المال رغم عدم احتياجهم الشديد إليه، ربما ليبنى مزيدًا من الحجارة والأسمنت على حساب الأرض الزراعية، لكن فرحة كانت تعيسة ولم تعرف السعادة أبدًا، فبعد زواجها حملت وهو مسافر وولدت وهو بعيد؛ فأصابها الألم وبعد الولادة أصبحت الدنيا غير الدنيا، أو كما تقول «أخذتنى الحياة شقلبة، وتكررت الحالة يأتى زوجى من الغربة يُحبِّلنى، وتعود الأعراض أكثر قسوة.. تصبح اكتئابًا شديدًا وبكاءً مستمرًا؛ فلا الصبح صبح ولا الليل الليل.. لا نوم مستقر ولا زواج مستقر، حتى أبى الذى استأنس بكلامه وحكمه، أصابته جلطة فى المخ فلم يستطع الكلام، أما أمى فلقد هدّها السكر والضغط».

استطرد فهمى قائلًا: أحسّ بأن أختى فى جُبٍ عميق، ولما وصف لها الطبيب عقارًا ضد الاكتئاب، قرأت عنه بأنه يُسمَّى «حبوب السعادة»؛ وضحكت.

ربما أن فرحة لا تعانى من الاكتئاب وإنما من عدم القدرة على السعادة بسبب البيئة المحيطة المعادية للصحة النفسية، وقال فهيم علينا أن نفعل أشياءً مجنونة، وأن نرقص ونغنى ونضحك ونسافر وأن تهتم أكثر لعلاقاتك بالآخرين الرائعين، رغم الحروب والكوارث، ورغم الفقد والموت، وسوء الفهم بين الإخوة والخلان.

ويقول سميح القاسم: »احكى للعالم احكى لهُ، عن بيتٍ كسروا قنديله، عن فأسٍ قتلت زنبقة، وحريق أوْدى بجديلة».

خليبل فاضل – المصري اليوم

