وفاة فنانة سعودية شهيرة بحادث مروري أليم – صورة

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توفيت الفنانة السعودية الشابة شوق أيمن، نجمة برنامج “سعودي آيدول”، الثلاثاء، في حادث مروري ألم، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر الوفاة المفاجئة وسط صدمة عائلتها ومتابعيها، بعد تعرضها لحادث سير.
وكان الفنان السعودي عيسى بن صالح أول من أعلن وفاة المطربة شوق، وغرد على منصة “إكس”: “انتقلت اإلى رحمة الله زميلتنا في برنامج (سعودي آيدول) شوق أيمن.. الله يرحمها ويغفر لها يا رب.. دعواتكم لها.
وأضاف في منشور آخر: “كلنا انفجعنا بهذا الخبر.. الله يعوض شبابها بالجنة يا رب ما شفنا منها إلا كل خير.. هذا رابط صدقة جارية لـشوق من استطاع أن يساهم جزاه الله خيراً.. أو فقط ينشره”.
وكشفت المعلومات المتداولة عن أن الشابة العشرينية فارقت الحياة بعد تعرضها لحادث أليم لم تُكشف تفاصيله، وأُدخلت بسببه إلى العناية المركزة، وسرعان ما فارقت الحياة.
وشوق إحدى متسابقات برنامج “سعودى آيدول” تبلغ من العمر 22 عاماً، وهي من مواليد المملكة العربية السعودية، ذاع صيتها واشتهرت بعد اشتراكها في برنامج المسابقات الفنية.
الشرق القطرية
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