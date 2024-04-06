بالفيديو.. وصول إمدادات غذائية إلى دارفور لأول مرة منذ أشهر

الفاشر عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، وصول إمدادات غذائية إلى دارفور لأول مرة منذ أشهر والجوع يحاصر الملايين. ووفقا للتقرير، تسببت الحرب المستمرة منذ عام بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العالم، إذ أكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أن نحو ثلث السكان، أو 18 مليون شخص على حافة المجاعة. صدى البلد

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