إسرائيل .. عرقلة المساعدات وسياسة العقاب الجماعي

غزة - فلسطين

مع وصول طائرة قطرية جديدة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 19 طنا من المساعدات، تتضمن سلالا غذائية إلى مدينة العريش المصرية تمهيدا لنقلها إلى غزة، تكون دولة قطر قد أرسلت عبر الجسر الجوي المستمر للمساعدات الموجهة لتخفيف معاناة الأشقاء في قطاع غزة، 90 طائرة محملة بمئات الأطنان من الغذاء والدواء والاحتياجات الضرورية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي، وهو جسر إنساني يأتي في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.

ومع كل الجهود الجارية، وعلى الرغم من قرار مجلس الأمن الأخير بوقف إطلاق النار في رمضان وبتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والمساعي التي تبذلها المؤسسات الأممية والدولية، لا تزال حكومة الكيان الإسرائيلي مستمرة في وضع العقبات والإجراءات لعرقلة دخول المساعدات ووصولها إلى سكان قطاع غزة، حيث تتعمد قوات الاحتلال عرقلة دخول المساعدات سواء من خلال تعقيد الإجراءات وعمليات التفتيش، أو عدم فتح جميع المعابر، أو فرض حصار عسكري لمنع وصول المساعدات لمناطق شمال غزة، فضلا عن سياسية الترويع للسكان وللعاملين في مجال الإغاثة، من خلال استهداف العاملين والموظفين في مجال العمل الإنساني حيث قتل حتى الآن أكثر من 196 موظف إغاثة، آخرهم طاقم منظمة ورلد سنترال كيتشن.

إن الأزمة الإنسانية والمعاناة الهائلة في غزة التي لا مثيل لها على الإطلاق، تحتاج إلى إجراءات حازمة وفعالة من المجتمع الدولي لمحاسبة وردع منظومة الاحتلال، ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، والعمل على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة والمستمر منذ أكثر من 184 يوما، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاحتلال، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.

الشرق القطرية – رأي الشرق