نقل نجم الأهلي المصري إلى المستشفى بعد إصابة أفقدته الوعي

الأهلي المصري

نُقل جناح النادي الأهلي المصري، حسين الشحات، إلى المستشفى بعد تعرّضه لضربة قوية في رأسه، خلال فوز فريقه على سيمبا التنزاني (2-0)، الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم.

وكتب الأهلي في موقعه الرسمي: “نقل حسين الشحات للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية، للاطمئنان على صحته، عقب نهاية مباراة سيمبا”.

وكان اللاعب الدولي (31 عاماً) قد حصل على ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة، انبرى لها محمود عبد المنعم (كهربا)، مسجلاً الهدف الثاني للأهلي، ليفوز حامل اللقب 3-0 بمجموع المبارتين ويبلغ نصف النهائي، حيث يلاقي الفائز بين مازيمبي الكونغولي الديمقراطي وبيترو دي لواندا الأنغولي.

وتعرّض الشحات للإصابة أثناء التحام مع أحد لاعبي سيمبا، مما استدعى تدخل الجهاز الطبي الذي بقي عدة دقائق بجانبه قبل استعادة وعيه وساعده على الخروج من الملعب.

وقال مدرب الأهلي، السويسري مارسيل كولر: “نأمل بأن يعود حسين الشحات بشكل سريع لأننا نحتاجه”.

فرانس برس