شرطة القضارف تضبط شاحنتين منهوبات قادمة من الجزيرة – صورة

في إطار تكثيف الجهود المبذولة لحماية المواطن وممتلكاته والمحافظة على أمنه واستقراره تمكنت قوة من قسم شرطة القدمبلية محلية ريفي وسط القضارف وباشراف مباشر من مدير شرطة ريفي وسط القضارف العقيد شرطة /محمد عثمان عبد اللطيف من ضبط شاحنتين تحملان بضائع منهوبة من ولاية الجزيرة وتعود التفاصيل الي انه أثناء الطوف الليلي بقيادة ضابط تم ضبط الشاحنه الأولى رقم اللوحة ١٨٠٥٤ ب ح ماركة داف تحمل أواني منزلية واثاثات وادوات كهربائية بدون اي مستندات في طريقها من مدينه الحصاحيصا الي ولاية القضارف كما تم ضبط الشاحنة الثانية رقم اللوحة ١٨٩٦ ب ح داف تحمل بضائع مختلفة لديهم مستند ترحيل من قوات الدعم السريع المتمردة من مدينة الحصاحيصا للشريف يعقوب.

واكد مدير شرطة محلية ريفي وسط القضارف العقيد شرطة/محمد عثمان عبد اللطيف ان الشرطة ستظل خير عون للجميع وان تكثيف الجهود مهم في هذه المرحلة وانه لابد من اخذ الحيطة والحذر وان الشرطة ستقف دائما سدا منيعا في وجه كل المهددات التي تؤرق المواطنين وذلك برعاية وإشراف مدير شرطة ولاية القضارف لواء شرطة/مدثر حسب الرسول.

المكتب الصحفي لشرطة السودان