أصدر والى غرب كردفان الدكتور عصام الدين هارون احمد محمد قراراً ولائياً حمل الرقم (13) لسنة 2024 بإعفاء المهندس ادم موسى يعقوب المدير العام لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بالولاية من منصبه . وقد وجه القرار الامانة العامة لحكومة الولاية ووزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ هذا القرار. كما أصدر الوالي قراراً ولائياً آخر قضي بإعفاء الاستاذ محمد يوسف عيسى مفوض العون الإنساني بالولاية من منصبه وتكليف السيد/ يوسف ديدان إبراهيم مفوضاً للعون الانساني بالولاية بدلاً عنه. ووجه القرار الامانة العامة لحكومة الولاية ومفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذه. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر والي غرب كردفان يعفي مدير عام وزارة البنية التحتية ومفوض العون الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.