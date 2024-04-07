تدشين حصاد القمح بمشروع دال بابي حمد

شهد المهندس صلاح علي محمد احمد وزير الانتاج والموارد الاقتصاديه بولاية نهر النيل والمهندس صلاح المامون مدير الزراعه بالولايه والاستاذ عبدالرحمن الزبير المدير التنفيذي والمهندس حسام الدين محمد الطيب مدير الزراعه بمشروع دال والمهندس احمد عبدالله سيداحمد مدير ادارة البيئه والجوده والمسئوليه المجتمعيه شهدوا تدشين حصاد القمح بمشروع دال الزراعي والحقول الايضاحيه بمشروع الكحيله الزراعي.

وأشار الوزير إلى تميز ابوحمد بالانتاجيه العاليه للفدان والقيمه الغذائيه للقمح المنتج مشيدا بشركة دال التي ظلت نموذج للتطور الزراعي والزراعه التحويليه دعيا للتركيز علي منتجات الصادر بعد الخطوات الجاده لتاهيل مطار عطبره معلنا انحياز وزارته لصغار المزارعين مع ضرورة استصحابهم في العمليه الانتاجيه خلال العروة الصيفيه من جانبه الاستاذ عبدالرحمن الزبير المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد رحب بزيارة الوزير للمحلية وقال ان الموسم الشتوي هذا العام شهد انتاجيه عاليه في كل المحصولات بفضل من الله ودعم وجهد مقدر من وزارة الانتاج والموارد الاقتصاديه من جانبه المهندس حسام الدين محمد الطيب مدير الزراعه بمشروع دال قال ان المساحه المزروعه قمحا حوالي اربعمائه وخمسون فدانا ومتوسط الانتاجيه سته وعشرين جوال للفدان منبها انهم ركزوا علي تحديد القيمه الغذائيه للمنتح التي اثبتت الابحاث انها في اعلي مستوي من جانبه المهندس أحمد عبدالله سيداحمد مدير ادارة البيئه والجوده والمسئوليه المجتمعيه بشركة دال اكد حرص الشركه استخدام الحزم التقنيه ومتابعة المنتج مؤكدا حرص الشركه علي خلق شراكات مع الجميع للمساعده في تطوير الزراعه التوسع الافقي والراسي وتغير التركيبه المحصوليه وكان الوزير والوفد المرافق عقدوا لقاءت مع مزراعي مشروع الامن الغذائي ابوحمد كما وقفوا علي الانتاجيه العاليه للحقول الايضاحيه بمشروع الكحيله شرق.

سونا