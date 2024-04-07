أظهر مقطع فيديو آثار الدمار والخراب بجامعة الأحفاد بأم درمان. وتقع الجامعة في منطقة أمدرمان القديمة حيث كانت ضمن سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة، قبل أن يتم تحريرها بواسطة الجيش السوداني. الجزيرة – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو يوضح آثار الدمار والخراب بجامعة الأحفاد بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.