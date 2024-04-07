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فيديو يوضح آثار الدمار والخراب بجامعة الأحفاد بأم درمان

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Asma Osman 0 تبليغ

أظهر مقطع فيديو آثار الدمار والخراب بجامعة الأحفاد بأم درمان.

وتقع الجامعة في منطقة أمدرمان القديمة حيث كانت ضمن سيطرة قوات الدعم السريع المتمردة، قبل أن يتم تحريرها بواسطة الجيش السوداني.

الجزيرة – السودان

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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